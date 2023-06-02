دراسة علمية: ماذا يحدث لجسمك إن تناولت القرفة لمدة 8 أسابيع فقط؟

القرفة هي لحاء نبات شجرة دائمة الخضرة استُخدمت منذ آلاف السنين في الطب القديم لخصائصها الفريدة التي أثبت العلم الجديد كثيراً منها.
فقد أظهرت الأبحاث أن هذا النوع من "التوابل الفائقة" واللذيذة غنيٌّ بمضادات الأكسدة، ويمكن أن تساعد الجسم على محاربة العدوى والفيروسات وأمراض القلب حتى السرطان.
ولحُسن الحظ، فإن القرفة تتوافر على نطاقٍ واسع.. وهنا ست فوائد صحية للقرفة تمّ إثباتُها علمياً:
1. تساعد على خفض نسبة السكر في الدم.
2. يمكن أن تحمي من أمراض القلب.
3. قد تبطئ مرض ألزهايمر.
4. قد تبطئ نمو السرطان.
5. يمكن أن تمنع الالتهابات البكتيرية والفطرية.
6. قد تحمي من بعض الفيروسات.