دراسة علمية: ماذا يحدث لجسمك إن تناولت القرفة لمدة 8 أسابيع فقط؟

فقد أظهرت الأبحاث أن هذا النوع من "التوابل الفائقة" واللذيذة غنيٌّ بمضادات الأكسدة، ويمكن أن تساعد الجسم على محاربة العدوى والفيروسات وأمراض القلب حتى السرطان.