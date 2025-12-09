حياتنا

"النمر": الروبيان لا يُمنع عن مرضى القلب والسكري بشرط طريقة الطهي

أكّد أن التأثير على الكوليسترول محدود عند الشوي أو السلق دون زيت
الروبيان
الروبيان
تم النشر في

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن الروبيان لا يُمنع عن مرضى القلب أو السكري، موضحًا أن ما يُحدث الفارق هو طريقة الطهي وليس كمية الكوليسترول الموجودة فيه.

وأشار "النمر" إلى أن الروبيان لا يرفع الكوليسترول الضار بشكل ملحوظ ما دام تم تحضيره بطريقة صحية مثل الشوي أو السلق، مع تجنّب القلي باستخدام الزيوت.

واستند الدكتور النمر في تصريحه إلى دراسة علمية منشورة في مجلة Cellular and Molecular Biology، بتاريخ 25 فبراير 2010 (PMID: 20196970)، مؤكدًا أهمية التوعية بمفاهيم التغذية الصحية بعيدًا عن التصورات الخاطئة.

الكوليسترول
خالد النمر
الروبيان
مرضى القلب والسكري

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org