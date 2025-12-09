"النمر": الروبيان لا يُمنع عن مرضى القلب والسكري بشرط طريقة الطهي

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن الروبيان لا يُمنع عن مرضى القلب أو السكري، موضحًا أن ما يُحدث الفارق هو طريقة الطهي وليس كمية الكوليسترول الموجودة فيه.