أبحاث حديثة تُظهر وجود علاقة بين الاكتئاب والإصابة بالسكري من النوع الثاني

من ناحية أخرى، فإن الاكتئاب هو حالة صحية عقلية، تتسم بمشاعر الحزن واليأس وفقدان الاهتمام بالحياة. ويمكن أن يؤثر الاكتئاب على الأشخاص من جميع الأعمار والأجناس والخلفيات، ويمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد. إنه حالة معقدة، يُعتقد أنها ناتجة من مجموعة من العوامل البيولوجية والجينية والبيئية والنفسية.