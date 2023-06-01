أكثِرْ من الضحك.. هذا الهرمون سبب جوعك الدائم وهذه "خطة طبيعية" لك

ووفقًا للمختص الدكتور أندريه بودزولكوف؛ فإن الوظيفة الأساسية لهرمون الكورتيزول هي تكيف الجسم مع تغيرات وظروف الوسط المحيط؛ حيث يحشد احتياطيات الطاقة للتعامل مع الإجهاد، ويساهم هذا الهرمون أيضًا في عملية التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون، كما ينفذ عددًا من الوظائف التنظيمية مثل تحفيز عملية إنتاج الغلوكوز من الأحماض الأمينية في الكبد، وتحلل الدهون للحصول على الطاقة، ويتفاعل مع الالتهابات التي تحصل في الجسم.