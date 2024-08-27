كان سببًا لوفاة "إلفيس بريسلي".. دراسة تكشف علاقة "الإمساك" بأمراض القلب

وفي حين لا يزال هناك غموض كبير حول وفاة إلفيس، وعلى الأرجح أن "مرض القلب وتعاطي المخدرات" لعبا دورًا في ذلك؛ فمن الصحيح أيضًا أنه عانى من الإمساك المزمن، والذي ربما كان ناتجًا عن نظام غذائي سيئ ومسكنات الألم، وفق ما ذكرته شبكة "آي بي سي نيوز".