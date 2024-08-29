تجاهل أفكارك السلبية وانضم للدعم.. 10 إرشادات لـ"التعايش مع التصلب اللويحي"

وأوضحت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه يمكن التعايش مع التصلب اللويحي بـ"استخدام وسائل التقنية المساعِدة على التذكّر، وتجنّب الضغوط، وتجنّب القيام بالمهام الصعبة".