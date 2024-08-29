تجاهل أفكارك السلبية وانضم للدعم.. 10 إرشادات لـ"التعايش مع التصلب اللويحي"

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمّع الرياض الصحي الأول، عن 10 نصائح وإرشادات للتعايش مع التصلب اللويحي.
وأوضحت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه يمكن التعايش مع التصلب اللويحي بـ"استخدام وسائل التقنية المساعِدة على التذكّر، وتجنّب الضغوط، وتجنّب القيام بالمهام الصعبة".
وأشارت إلى أهمية "فهم المصاب وعائلته للمرض وطبيعته، والانضمام إلى مجموعات الدعم، والتحدث مع المختصين عن المخاوف، وتجاهل الأفكار السلبية المصاحبة للمرض".
كما دعت المدينة إلى "اتباع نمط صحي، وأخذ قسط من الراحة عند الشعور بالتعب، وتجنّب التعرض للحرارة العالية قدر الإمكان".