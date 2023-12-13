دراسة: تناول ثمرتين من هذه الفاكهة "يغنيك" عن مكملات فيتامين "سي"

وفي حين أن هذه الدراسة بشأن تأثيرات تناول فاكهة الكيوي يوميًّا كانت صغيرة الحجم، (حيث شملت 24 ذكرًا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عامًا، وليس لديهم تاريخ لمرض السكري من النوعين الأول والثاني، أو عدم تحمل الغلوكوز)، إلا أن النتائج كانت "واعدة".