لا تزد توتره بتصحيح الأخطاء.. 5 طرق لمساعدة مصاب "التأتأة" توضحها "الصحة"

كشفت وزارة الصحة؛ ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، عن 5 طرق يمكن من خلالها مساعدة المُصاب بـ"التأتأة"، حاثة الجميع على أن يكونوا جزءاً من نشر الوعي ودعم المصابين بهذه الحالة.