لا تزد توتره بتصحيح الأخطاء.. 5 طرق لمساعدة مصاب "التأتأة" توضحها "الصحة"

كشفت وزارة الصحة؛ ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، عن 5 طرق يمكن من خلالها مساعدة المُصاب بـ"التأتأة"، حاثة الجميع على أن يكونوا جزءاً من نشر الوعي ودعم المصابين بهذه الحالة.
وأوضحت "صحة الشرقية"، عبر إنفوجراف معلوماتي، أنه يمكن مساعدة المصاب بالتأتأة بـ"الاستماع إليه وإعطائه وقتاً للتعبير عن نفسه"، كما يعد "التواصل البصري مهماً عند الحديث مع المصاب".
وأضافت: "شجّع الشخص المصاب وامدحه على جهوده، وتجنّب تصحيح الأخطاء؛ لأن مثل هذا الفعل يزيد من توتره، وحاول إيجاد بيئة عادلة وآمنة ومريحة للتحدث فيها".