تنبيهات لمرضى الربو.. "صحة جدة" تحذّر من أضرار الغبار وطرق الوقاية منه

ولفتت إلى أن طرق الوقاية منه تتمثل في: الحرص على إغلاق الأبواب والنوافذ بالمنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.