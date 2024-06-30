تنبيهات لمرضى الربو.. "صحة جدة" تحذّر من أضرار الغبار وطرق الوقاية منه

حذّرت "صحة جدة" من تأثير موجة الغبار على مرضى الربو والجهاز التنفسي؛ معددة طرق الوقاية منها.
وأوضحت "صحة جدة" أن الغبار يعتبر من ملوثات البيئة وله عدة أضرار لاحتوائه جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.
ولفتت إلى أن طرق الوقاية منه تتمثل في: الحرص على إغلاق الأبواب والنوافذ بالمنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.
ونبهت "صحة جدة" مرضى الربو إلى ضرورة حمل البخاخ الإسعافي الموسع للشعب الهوائية بشكل دائم، والالتزام بأخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب، والتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.