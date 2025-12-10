من أجل عظام قوية.. خبيرة تغذية: 5 نصائح للحفاظ على كثافة العظام ومنع الكسور

نظام غذائي غني بالكالسيوم

ووفقاً لتقرير على موقع صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يوجد 99% من الكالسيوم في العظام والأسنان، ونقصه يسحب منها مما يضعفها. لا تقتصر المصادر على الحليب؛ جرب الزبادي، الجبن، الحليب النباتي المدعم (صويا، شوفان)، الأسماك المعلبة (سردين، سلمون)، والتوفو. تقول الدكتورة أماتي: "بعض الخضراوات تحتوي على الكالسيوم، لكن امتصاصه صعب. اختر الكرنب أو البروكلي بدل السبانخ أو الراوند. المكملات مفيدة عند الحاجة، لكن الإفراط قد يضر الكلى والقلب. الطعام أولا".