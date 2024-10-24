ليست حلًّا جذريًّا.. "استشاري": "إبر التخسيس" خيار جيد بشروط ومحاذير ولا تناسب الجميع

أكد استشاري جراحة السمنة الدكتور نايف العنزي، أن إبر التخسيس أصبحت "هبّة" أو "ترند" في الفترة الأخيرة لنزول الوزن.
وأضاف العنزي أنها تعتبر خيارًا جيدًا بشروط ومحاذير محددة، وليست مناسبة للجميع.
ونصح "العنزي" في حديثه ضمن ملتقى الصحة العالمي، بضرورة زيارة الطبيب المختص لتحديد مدى مناسبتها لمريض السمنة من عدمه؛ كونها مناسبة لنزول من 10 إلى 15 كجم وليس للسمنة المفرطة.
ولفت إلى أن الإبر بمفردها دون الالتزام بالرياضة والغذاء الصحي، بلا فائدة؛ مشيرًا إلى أنها وسيلة مساعدة فقط لنزول الوزن وليست حلًّا جذريًّا.