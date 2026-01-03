مع تحذير الأطباء من الأدوية للصغار.. دليل الأم للتعامل مع نزلات البرد عند الأطفال

نزلات البرد تُربك الأمهات مع تقلب الفصول، إذ يُصاب الجهاز التنفسي العلوي بعدد كبير من الفيروسات، أبرزها فيروس الأنف المسبب لانسداد الأنف والتهاب الحلق والسعال، وقد يرافقه ارتفاع طفيف بالحرارة.
يُشدد تقرير على موقع مستشفى الأطفال في تكساس " Texas Children’s Hospital " على أن الزكام مرض فيروسي والفيروس لا يُعالج بمضاد حيوي، فالمضادات الحيوية لا تُجدي مع نزلات البرد، وتمتد الأعراض عادة من أسبوع إلى أسبوعين، وقد تتكرر العدوى في الشتاء مع ضعف المناعة، ما يجعل الرعاية المنزلية الصحيحة خط الدفاع الأول.
- دون 4 سنوات: يُمنع إعطاء أدوية السعال والزكام؛ الكحة وسيلة لطرد البلغم.
- من 4 – 6 سنوات: يتم إعطاء أدوية فقط بوصفة طبيب.
- بعد 7 سنوات: يمكن استخدام الأدوية مع الالتزام بالجرعة.
- الأدوية المحتوية على باراسيتامول تتطلب دقة لتجنب أذية الكبد.
المحلول الملحي أو بخاخ الأنف يذيب المخاط ويُسهّل التنفس، وللأطفال الرضع، يُستخدم شفاط أنفي قبل الرضاعة أو النوم، كما يمكن استخدام جهاز ترطيب الهواء أو بخار الحمام فهما يقللان الجفاف والاحتقان.
رفع الرأس بوسادة إضافية يخفف الاحتقان والسعال الليلي. للرضع، يوضع ميل آمن أثناء النوم.
العسل من أقدم العلاجات المنزلية لتسكين ألم الحلق وتهدئة الكحة.
- يمكن إعطاء نصف ملعقة صغيرة للأطفال بين سنة وخمس سنوات كل بضع ساعات، بينما تُضاعف الكمية إلى ملعقة كاملة للأطفال فوق السادسة.
- يُمنع تمامًا إعطاء العسل للرضع دون 12 شهرًا لتجنب خطر التسمم السجقي.
وقد أشارت الدراسات إلى أن العسل يفوق بعض أدوية السعال في تقليل حدة الأعراض وتحسين النوم.
الزبادي، وصلصة التفاح، والعصائر الباردة تلطف الالتهاب. بعد 4 سنوات يمكن للحلوى الصلبة تخفيف الألم، وبعد 6 سنوات تنفع الغرغرة بماء وملح (نصف ملعقة ملح في كوب ماء).
إذا استمرت الحرارة أكثر من 5 أيام، أو ظهر صعوبة تنفس، أو قلة تبول، أو خمول غير معتاد، يلزم تقييم طبي فوري. خلاف ذلك، الراحة والسوائل والدفء تكفي غالبًا.