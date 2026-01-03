مع تحذير الأطباء من الأدوية للصغار.. دليل الأم للتعامل مع نزلات البرد عند الأطفال

- يمكن إعطاء نصف ملعقة صغيرة للأطفال بين سنة وخمس سنوات كل بضع ساعات، بينما تُضاعف الكمية إلى ملعقة كاملة للأطفال فوق السادسة.

- يُمنع تمامًا إعطاء العسل للرضع دون 12 شهرًا لتجنب خطر التسمم السجقي.