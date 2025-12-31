دراسة: ألعاب الفيديو من الطفولة تقلل توتر الطلاب وتحمي من الإرهاق

أظهرت دراسة مشتركة بين إمبريال كوليدج لندن وجامعة كيوشو سانغيو اليابانية أن عوالم ألعاب الفيديو الكلاسيكية والملونة، مثل «سوبر ماريو» و«يوشى»، يمكن أن تتحول إلى وسيلة بسيطة وفعّالة لتخفيف التوتر لدى الطلاب.
ووفقاً لتقرير على موقع " hayaka"، الدراسة، المعتمدة على مقابلات واستبيانات، خلصت إلى أن الراحة النفسية يمكن أن تنشأ أحياناً من تجارب بسيطة ومألوفة، تمنح استراحة قصيرة من ضغط الدراسة والحوسبة الرقمية.
وأوضح كثير من المشاركين أنهم يشعرون بالراحة والأمان أثناء اللعب، لأن القواعد البسيطة والعوالم النابضة بالألوان وغياب المنافسة الحادة تعيد إليهم إحساس الطفولة البعيدة عن التقييم الدائم. ساعدت هذه اللحظات على تخفيف وطأة تراكم الواجبات الجامعية والإشعارات المتواصلة والتفاعل المستمر عبر المنصات الاجتماعية.
البيانات أظهرت أن الطلاب الذين عاشوا قدراً أعلى من البهجة الطفولية أثناء اللعب سجلوا مستويات أكبر من السعادة العامة، مقابل انخفاض ملحوظ في خطر الإرهاق العاطفي. وتشير تحليلات الباحثين إلى أن السعادة تلعب دور الوسيط الحاسم؛ فليس اللعب بحد ذاته هو المهم، بل الفرح الذي يولده وقدرته على تقليل الإرهاق النفسي، كما عرّف الفريق البحثي "فضول الطفولة" بوصفه آلية نفسية هادئة، مستقلة عن تقنيات المساعدة الذاتية المرهقة، تمنح فترات قصيرة من المتعة والانسحاب من ضغوط اليوم الدراسي.