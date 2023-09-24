قضاء الأطفال أوقاتهم أمام الشاشات.. تحذيرات من تأخر النطق إلى مشكلات المشي والحركة

وأشارت البروفيسورة ماريا ديل مار سانشيز فيرا، من جامعة مورسيا: "في هذه الأعمار، ما نعرفه حتى الآن هو أن المشكلة لا تكمن في الشاشات؛ بل في إزالة المحفزات التي يحتاجها الأطفال في هذه الأعمار، سواء كان ذلك بسبب للتكنولوجيا أو عوامل أخرى.