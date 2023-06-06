مختصّ ينفي مزاعم وضع 3 قطرات زيت زيتون على السرة قبل النوم لمواجهة الأمراض

نفى طبيبُ الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، مزاعمَ الرسالة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي من أن وضع ثلاث قطرات من زيت الزيتون قبل النوم على السرة، يوميًّا لمدة أسبوع ومرتين في الأسبوع الثاني، وبعد ذلك مرة شهريًّا؛ يساعد في التخلص من معظم الأمراض الجسمانية؛ ومنها التهابات المفاصل والركب، وضعف البصر، وقصور البنكرياس الوظيفي، وتشقّق كعب القدم، وعلاج الجفاف، وغيرها من الأمراض، مبينًا أن ما جاء في الرسالة المتداولة، غير صحيح جملة وتفصيلًا.