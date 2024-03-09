"قرقرة البطن" وقت الجوع.. أصوات محرجة لها أسبابها وهذه الطريقة تقلّل منها
أكّد الخبراء أن الأصوات التي تخرج من البطن، والتي تُعرف باسم "قرقرة" طبيعية ولا يجب أن تشعر صاحبها بالحرج.
وتُعرف العملية باسم "borborygmi"؛ وهي نتيجة تقلُّصات العضلات في المعدة والأمعاء لهضم الطعام.
ووفق "سكاي نيوز عربية": قالت "دونا باول"، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي: "عندما تكون القناة الهضمية فارغة لأنك لم تأكل، فإن الانقباضات الطبيعية تولّد ضجيجًا؛ لأنها تحرك الهواء والسوائل عبر المعدة والأمعاء".
وعلى الرغم من أنّه قد لا يكون هناك طعام لتحريكه داخل الجهاز الهضمي، يُعتقد أن الجوع يسبّب إفراز الهرمونات التي تسبّب الانقباضات فتخرج أصوات القرقرة.
ويقول الخبراء: إن مياه الشرب قد تكون كافية لإخماد القرقرة بشكل مؤقت، وأكّدت أنّ تناول وجباتك بشكل أبطأ قد يساعد أيضًا لأنه سيبطئ عملية الهضم؛ ممّا يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.
كما أنّ تبديل ثلاث وجبات كبيرة بأربع إلى ست وجبات أصغر يمكن أن يحسن عملية الهضم ويخفف من الحالة.