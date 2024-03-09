"قرقرة البطن" وقت الجوع.. أصوات محرجة لها أسبابها وهذه الطريقة تقلّل منها

وعلى الرغم من أنّه قد لا يكون هناك طعام لتحريكه داخل الجهاز الهضمي، يُعتقد أن الجوع يسبّب إفراز الهرمونات التي تسبّب الانقباضات فتخرج أصوات القرقرة.