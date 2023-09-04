أسماك حمراء والقائمة طويلة.. أغذية تعزز "المناعة في الخريف"

نصحت أخصائية غدد صماء وتغذية، بتناول الحمضيات والقرنبيط في فصل الخريف لتعزيز مناعة الجسم.
وتشير الطبيبة ساينا غوغوليفا، إلى أنه في الخريف يجب تناول المنتجات الغنية بفيتامين С الذي هو محفز رئيسي لمنظومة المناعة ومضاد قوي وفعال للأكسدة.
وأضافت: تُنسَب إلى هذه المواد "الحمضيات، والقرنبيط، والفلفل الحلو، والرمان، والسفرجل، والتفاح"؛ حيث يساعد فيتامين С على إخراج الجذور الحرة من الجسم ومكافحة الإجهاد التأكسدي في الأنسجة من خلال تزويدها بالأكسجين.
ووفقًا لها، لتقوية أغشية خلايا منظومة المناعة، يجب تناول أطعمة غنية بفيتامينات A وE وK القابلة للذوبان في الدهون "اليقطين، اللفت والأسماك الحمراء والمكسرات".
وأردفت: يحتاج الجسم في فصل الخريف إلى فيتامين D الذي يساعد على تقوية العظام، وهذا الفيتامين موجود في منتجات الألبان والأسماك البحرية والبيض والفطر، كما يجب إضافة البصل والثوم والزنجبيل إلى النظام الغذائي في الخريف؛ لأن لها تأثيرًا طبيعيًّا مضادًّا للبكتيريا والفيروسات.