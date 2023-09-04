أسماك حمراء والقائمة طويلة.. أغذية تعزز "المناعة في الخريف"

وأردفت: يحتاج الجسم في فصل الخريف إلى فيتامين D الذي يساعد على تقوية العظام، وهذا الفيتامين موجود في منتجات الألبان والأسماك البحرية والبيض والفطر، كما يجب إضافة البصل والثوم والزنجبيل إلى النظام الغذائي في الخريف؛ لأن لها تأثيرًا طبيعيًّا مضادًّا للبكتيريا والفيروسات.