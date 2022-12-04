"اختبار الحمل" أصبح عن طريق اللعاب.. 10 دقائق وتحصلين على النتيجة!

توصل علماء إلى طريقة جديدة قد تضع نهاية لاختبار الحمل التقليدي القائم على البول، الذي ظل متبعاً لفترة طويلة من الزمن.
ومن المتوقع أن يتم طرح اختبار SaliStick للكشف عن الحمل باستخدام اللعاب، بتكلفة 8 جنيهات إسترلينية (9.8 دولار أمريكي)، في بريطانيا العام المقبل، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
وتعليقا على الاختراع، قال غاي كريف، المؤسس المشارك لشركة Salignostics، إن "المفهوم حديث للغاية ومختلف تماماً عن الطريقة الحالية لعمل اختبار العمل".
وأضاف "كريف": "الاختبار بسيط للغاية، حيث تضع المرأة العصا ذات الرؤوس الإسفنجية في فمها لبضع لحظات، تماماً كما تفعل مع ميزان الحرارة، ثم تنقله إلى أنبوب بلاستيكي، حيث يحدث تفاعل كيميائي حيوي، وتحصل على النتيجة في أقل من 10 دقائق".
ووفق "كريف"، فإن استبياناً للرأي خاصاً بالشركة أشار إلى أن 70 % من المشاركات أكّدن عزمهن استخدام الاختبار الجديد؛ حيث يمكن استخدام SaliStick لاختبار الحمل من اليوم الأول من غياب الدورة الشهرية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وأظهرت تجربة أن الاختبار حدّد حالات الحمل بنسبة دقة بلغت 95 بالمئة، بينما أعطت قراءة إيجابية خاطئة في أقل من 3 مرات بـ 100 تجربة، وهذا يجعلها أقل دقة بقليل من الاختبارات التي تعتمد على البول التي تدعي الدقة بنسبة 99 بالمئة.
وتعمل الاختبارات القائمة على البول واللعاب من خلال تحديد وجود هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية أو hCG، وهو هرمون خاص بالحمل يساعد على تحضير الرحم للجنين النامي.