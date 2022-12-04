"اختبار الحمل" أصبح عن طريق اللعاب.. 10 دقائق وتحصلين على النتيجة!

وأضاف "كريف": "الاختبار بسيط للغاية، حيث تضع المرأة العصا ذات الرؤوس الإسفنجية في فمها لبضع لحظات، تماماً كما تفعل مع ميزان الحرارة، ثم تنقله إلى أنبوب بلاستيكي، حيث يحدث تفاعل كيميائي حيوي، وتحصل على النتيجة في أقل من 10 دقائق".