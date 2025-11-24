علماء يتوصلون لطريقة لاستعادة البصر لدى المصابين بـ"كسل العين"

وأظهرت النتائج التي نشرت في دورية "Cell Reports" أن التخدير المؤقت لشبكية العين قد يعيد نظام الرؤية إلى حالته الأصلية، ويعالج الغمش، وهي حالة تحدث عندما لا تتطور الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما بشكل صحيح خلال مرحلة الطفولة، حيث يتعلم الدماغ تجاهل إحدى العينين.