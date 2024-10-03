ترتبط غالبًا بالتقدم في السن.. "أمراض الكلى المزمنة" بإيضاح مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

وتابع: في المراحل المتقدمة تشمل الأعراض "صعوبة النوم، الأرق، ضيق في التنفس، الشعور بالمرض، فقدان الوزن وضعف الشهية، وتشنجات، وكثرة التبول خاصة في الليل، وحكة في الجلد، وتعب وإرهاق، والصداع".