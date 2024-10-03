ترتبط غالبًا بالتقدم في السن.. "أمراض الكلى المزمنة" بإيضاح مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

أوضح مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة أن أمراض الكلى المزمنة تعتبر حالة مرضية تتعطل خلالها وظائف الكلى كلها أو بعضها، وترتبط غالبًا بالتقدم في السن أو الإصابة بأمراض مزمنة أخرى كالسكري يمكن التعايش معها لسنوات.
وأضاف المستشفى أنه في المراحل الأولية للمرض لا توجد أعراض؛ لأن الجسم يكون قادرًا على التعامل مع انخفاض وظائف الكلى.
وتابع: في المراحل المتقدمة تشمل الأعراض "صعوبة النوم، الأرق، ضيق في التنفس، الشعور بالمرض، فقدان الوزن وضعف الشهية، وتشنجات، وكثرة التبول خاصة في الليل، وحكة في الجلد، وتعب وإرهاق، والصداع".