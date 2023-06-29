5 نصائح عند تناول وجبة العشاء اتبعها للمحافظة على صحتك

أكدت الأبحاث أن الطعام التي نتخذه أثناء المساء، له تأثير كبير على عملية الهضم ونوعية النوم والصحة العامة. ولا يعني ذلك أن نتخطى العشاء تمامًا (وهو ما يفعله كثير من الناس). يمكننا الاستمتاع بعشاء مغذٍّ مع تعزيز النوم الجيد ليلًا أيضًا؛ وذلك وفقًا لما نشره موقع food ndtv.