أخصائية تغذية: مدة التشافي من حالات التسمم لا تتجاوز 3 أشهر

يشار إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، كان قد أعلن اليوم تفاصيل جديدة عن حالات التسمم الغذائي؛ مشيرًا إلى أنه خرج من العناية المركزة أكثرُ من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي، ومنهم 25 حالة خرجت من المستشفى بالسلامة.