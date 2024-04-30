أخصائية تغذية: مدة التشافي من حالات التسمم لا تتجاوز 3 أشهر

أوضحت مختصة التغذية د. وجدان قطب أن مدة التشافي من حالات التسمم لا تتجاوز 3 أشهر.
وقالت "قطب": أعراض التسمم تظهر خلال 12 ساعة إلى 36 ساعة، وعلى الإنسان بمجرد أن يشعر بأعراض شديدة وهذا بخلاف الإسهال العادي أو الصداع العادي، ولكن إذا كان هناك كثرة تقيؤ وكثرة إسهال، فعليه التوجه فورًا إلى المستشفيات والمراكز الصحية.
يشار إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، كان قد أعلن اليوم تفاصيل جديدة عن حالات التسمم الغذائي؛ مشيرًا إلى أنه خرج من العناية المركزة أكثرُ من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي، ومنهم 25 حالة خرجت من المستشفى بالسلامة.
وقال: لاحظنا انحسارًا واضحًا للحالات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة ولله الحمد.
وأكد أنه لا توجد مصادر أخرى ارتبطت بها الحالات سوى ما تم توضيحه سابقًا.
وأوصى متحدث الصحة بأهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وضرورة الابتعاد عن نشر الشائعات والمعلومات غير المؤكدة.