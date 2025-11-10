ما لا تعرفه عن الأسماك.. 5 فوائد تفوق أوميغا-3

يؤكد الأطباء وخبراء التغذية أن الأسماك لا تُعد مصدرًا غنيًا بأحماض "أوميغا-3" فحسب، بل تحتوي أيضًا على عناصر غذائية متعددة تعود بفوائد كبيرة على صحة الإنسان.
فيما يلي خمس فوائد صحية مذهلة للأسماك:
1. مصدر طبيعي لفيتامين D
تُعد الأسماك الدهنية مثل السلمون، الرنجة، والماكريل من أغنى المصادر الطبيعية بفيتامين D، حيث يكفي تناول 100 غرام من السلمون لتغطية حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين الضروري لتقوية العظام، وتعزيز المناعة، والوقاية من الاكتئاب.
2. بروتين عالي الجودة
يمتص الجسم بروتين السمك بنسبة تتراوح بين 95% و98%، مقارنة بـ85% إلى 90% من بروتين اللحوم. كما يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، مما يجعله مثاليًا للرياضيين وكبار السن والأطفال.
3. عناصر دقيقة لإطالة العمر
الأسماك غنية بعناصر حيوية مثل:
السلينيوم: مضاد أكسدة قوي يقي من السرطان.
اليود: أساسي لصحة الغدة الدرقية.
الزنك: يعزز المناعة والصحة الإنجابية.
4. الكولاجين لبشرة شابة
تحتوي بعض أنواع الأسماك مثل السلمون والتونة على كولاجين طبيعي يساعد في تحسين مرونة الجلد، وصحة المفاصل، ويؤخر ظهور التجاعيد.
5. ببتيدات طبيعية لتنظيم ضغط الدم
تُسهم بروتينات السمك في خفض ضغط الدم بفضل احتوائها على ببتيدات طبيعية، تعمل بطريقة مشابهة لبعض الأدوية، كما تُقوّي الأوعية الدموية وتحسّن تدفق الدم.
ويؤكد المختصون أن تناول أنواع متنوعة من الأسماك بانتظام يعزز صفاء الذهن، وصحة القلب، وحيوية الجسم على المدى الطويل.