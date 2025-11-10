ما لا تعرفه عن الأسماك.. 5 فوائد تفوق أوميغا-3

فيما يلي خمس فوائد صحية مذهلة للأسماك:

1. مصدر طبيعي لفيتامين D

تُعد الأسماك الدهنية مثل السلمون، الرنجة، والماكريل من أغنى المصادر الطبيعية بفيتامين D، حيث يكفي تناول 100 غرام من السلمون لتغطية حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين الضروري لتقوية العظام، وتعزيز المناعة، والوقاية من الاكتئاب.