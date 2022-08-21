مذاق لذيذ ومخاطر كبيرة.. 6 مشكلات صحية تصيب عشاق الوجبات السريعة

يعتبر عنصر الصوديوم الذي يلعب دورًا في تحسين مذاق الوجبات السريعة، ومنع فسادها، ضمن المواد الضارة بالجسم عندما يزيد على حد معين؛ إذ يتسبب في رفع ضغط الدم بشكل ملحوظ، إلى جانب بعض الأضرار بالأوعية الدموية التي تزيد من خطر الإصابة بفشل القلب والنوبات القلبية.