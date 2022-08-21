مذاق لذيذ ومخاطر كبيرة.. 6 مشكلات صحية تصيب عشاق الوجبات السريعة

تجذب الوجبات السريعة الكثيرين من مختلف الأعمار نظرًا لاعتناء منتجيها بالمذاق، حتى وإن جاء على حساب القيمة الغذائية، أو تشبُّع تلك الوجبات بالدهون الضارة، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وتفصيلاً، عرض موقع "الكونسلتو" قائمة بالمشاكل التي يعانيها معظم مَن يعتادون تناول الوجبات السريعة، نذكرها فيما يأتي:
يعتبر عنصر الصوديوم الذي يلعب دورًا في تحسين مذاق الوجبات السريعة، ومنع فسادها، ضمن المواد الضارة بالجسم عندما يزيد على حد معين؛ إذ يتسبب في رفع ضغط الدم بشكل ملحوظ، إلى جانب بعض الأضرار بالأوعية الدموية التي تزيد من خطر الإصابة بفشل القلب والنوبات القلبية.
تحتوي تلك الوجبات على كمية كبيرة من الكربوهيدرات المُصنَّعة، التي يحولها الجسم إلى سكر؛ وبالتالي مع ارتفاع مستويات السكر في الدم يبدأ الجسم في ضخ كمية كبيرة من الإنسولين، وبمرور الوقت يتسبب ذلك في تآكل البنكرياس، وتبقى مستويات السكر مرتفعة؛ وتزداد فرص الإصابة بالسكري.
تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم؛ ما يؤدي إلى الانتفاخ والإمساك، وزيادة فرص الإصابة بالبواسير والفتق.
الوجبات السريعة فقيرة في الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى اللازمة لتحسين المزاج؛ وبالتالي يتسبب الإفراط في تناولها في سهولة الإصابة بالاكتئاب.
تؤثر أملاح الفثالات التي تحتوي عليها الوجبات السريعة في الخصوبة بشكل واضح، كما يزيد ذلك من ضعف الذاكرة والاضطرابات السلوكية عند الأطفال.
تحتوي الوجبات السريعة على كميات كبيرة من الكربوهيدرات والسكر، بما في ذلك المشروبات الغازية؛ ما يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، وزيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.