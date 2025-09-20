أطباء: مضاعفات كوفيد-19 باتت أكثر شيوعًا بين الشباب في العقدين الثالث والرابع

وأشارت لابا إلى أن الأعراض التي تستدعي تدخلاً طبيًا عاجلًا تشمل الشعور بعدم ارتياح داخلي وإرهاقًا شديدًا وضعفًا عامًا وإحساسًا بانهيار الجسم، إضافة إلى فقدان أو تغير حاسة الشم وتيبس وألم المفاصل والسعال المصحوب ببلغم ضاغط وضيق التنفس، مؤكدة أن هذه العلامات قد تشير إلى التهابات متعددة تتطلب علاجًا سريعًا.