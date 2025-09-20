أطباء: مضاعفات كوفيد-19 باتت أكثر شيوعًا بين الشباب في العقدين الثالث والرابع

حذرت الدكتورة ليودميلا لابا، أخصائية أمراض الباطنة، من تزايد المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عامًا، مشيرة إلى أن الفيروس يتميز بعدوانيته وقدرته على البقاء في الجسم لفترة طويلة حتى بعد انقضاء المرحلة الحادة من المرض.
وأوضحت، وفق ما نقل موقع "aif.ru"، أن الضرر غالبًا ما ينتج عن التسمم البروتيني، حيث قد يرتفع مستوى الأجسام المضادة لدى المرضى إلى ما بين 1000 و3000 مقارنة بالمعدل الطبيعي البالغ نحو 10 فقط.
وأشارت لابا إلى أن الأعراض التي تستدعي تدخلاً طبيًا عاجلًا تشمل الشعور بعدم ارتياح داخلي وإرهاقًا شديدًا وضعفًا عامًا وإحساسًا بانهيار الجسم، إضافة إلى فقدان أو تغير حاسة الشم وتيبس وألم المفاصل والسعال المصحوب ببلغم ضاغط وضيق التنفس، مؤكدة أن هذه العلامات قد تشير إلى التهابات متعددة تتطلب علاجًا سريعًا.
من جانبه، أوضح الدكتور فلاديمير بيليبوك، أخصائي الحساسية والمناعة، أن انتشار متحور أوميكرون أدى إلى زيادة إصابات الأطفال بالفيروس، لافتًا إلى أن الأطباء رصدوا كذلك مضاعفات ما بعد كوفيد، مثل الاضطرابات الإدراكية والمشكلات المتعلقة بالجهاز العصبي المركزي.