حقن الأنسولين الأسبوعية تثبت فعاليتها مثل الجرعات اليومية وفق نتائج سريرية

وشملت التجربة الأولى 928 مريضًا مصابًا بالنوع الثاني من داء السكري؛ حيث قارنت بين تأثير حقن الأنسولين الأسبوعية والحقن اليومية على مدى 52 أسبوعًا. وأظهرت النتائج انخفاض مستوى الهيموغلوبين الغليكوزيل (A1C) من 8.21% إلى 6.97% مع الحقن الأسبوعية؛ في حين انخفض من 8.24% إلى 7.05% مع الحقن اليومية.