حقن الأنسولين الأسبوعية تثبت فعاليتها مثل الجرعات اليومية وفق نتائج سريرية

كشفت نتائج تجربتين سريريتين من المرحلة الثالثة، عن فعالية وأمان حقن الأنسولين الأسبوعية مقارنة بالحقن اليومية لمرضى السكري من النوع الأول والنوع الثاني. وقد تم تقديم هذه النتائج في الاجتماع السنوي لجمعية دراسات السكري الأوروبية؛ مما يمهد الطريق لاعتماد هذه الحقن كخيار علاجي جديد يسهل على المرضى الالتزام بالعلاج.
وشملت التجربة الأولى 928 مريضًا مصابًا بالنوع الثاني من داء السكري؛ حيث قارنت بين تأثير حقن الأنسولين الأسبوعية والحقن اليومية على مدى 52 أسبوعًا. وأظهرت النتائج انخفاض مستوى الهيموغلوبين الغليكوزيل (A1C) من 8.21% إلى 6.97% مع الحقن الأسبوعية؛ في حين انخفض من 8.24% إلى 7.05% مع الحقن اليومية.
ولم تسجل أي حالات نقص سكر دم شديد بين المرضى الذين استخدموا الحقن الأسبوعية؛ بينما تم تسجيل ست حالات نقص سكر دم شديد بين مستخدمي الحقن اليومية؛ مما يشير إلى تفوق النسخة الأسبوعية من حيث السلامة.
أما التجربة الثانية، فقد شملت 623 مريضًا مصابًا بالنوع الأول من داء السكري، وأظهرت نتائج مماثلة من حيث الفعالية بين الحقن الأسبوعية واليومية؛ مما يعزز احتمالية تقديم هذه الحقن كخيار يسهم في تسهيل الالتزام بخطط العلاج وتحسين جودة الحياة للمرضى.