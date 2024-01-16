"تسمم الدم الجرثومي".. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية يوضحها "صحي القصيم"

وأضاف "التجمع" أن تسمم الدم الجرثومي يحدث عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه العدوى، ويبدأ في إتلاف أنسجة الجسم وأعضائه، وعادة ما يحدث بسبب العدوى البكتيرية؛ ولكنه قد يكون نتيجة لعدوى أخرى مثل الفيروسات أو الطفيليات أو الفطريات.