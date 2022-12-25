بين الرعب والخيال الواسع.. لماذا يخاف طفلك؟ هنا تفسير نفسي

وتشير "سالوماتوفا" إلى أن الخوف هو أحد المشاعر الأساسية التي تحذّر الإنسان من الخطر، ويعد الخوف والرغبة في التفاعل مع الخطر، من سمات الأطفال أكثر من البالغين.