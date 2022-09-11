الإمارات.. تعميم بسحب كريم "أنترولين" لعدم المطابقة

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، تعميمًا إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بضرورة عدم صرف كريم "أنترولين" Antrolin؛ حيث أثبتت التحاليل التي أجراها مختبر ضبط الجودة النوعية التابع للوزارة عدم مطابقة المنتج من حيث كمية المواد الفعالة "تيبي"، و"ليد" و"كاين" و"ميثيل بارابين" و"الصوديوم".
وحث التعميم الصادر عن إدارة التنظيم الصحي في وزارة الصحة، الإماراتية الشركة المصنعة على سحب المنتج من القطاعين العام والخاص، كما حثت جميع ممارسي الرعاية الصحية على عدم استخدام المنتج ان وجد لديهم.
ووفق صحيفة "البيان"، ناشدت الوزارة الجمهور بعدم التردد عن إبلاغها في حال حصول أي مضاعفات لهم؛ نتيجة استخدام الكريم المذكور، وشددت على ضرورة قيام الشركة المصنعة سحب المنتج من القطاعين العام والخاص في الدولة على الفور.