الإمارات.. تعميم بسحب كريم "أنترولين" لعدم المطابقة

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، تعميمًا إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بضرورة عدم صرف كريم "أنترولين" Antrolin؛ حيث أثبتت التحاليل التي أجراها مختبر ضبط الجودة النوعية التابع للوزارة عدم مطابقة المنتج من حيث كمية المواد الفعالة "تيبي"، و"ليد" و"كاين" و"ميثيل بارابين" و"الصوديوم".