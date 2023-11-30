تتقاطع مع العمر.. 7 حالات يجب فيها فحص العينين توضحها "سعود الطبية"

وأبانت "سعود الطبية"، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه ينبغي فحص العينين للأطفال من عمر 3 أعوام وأصغر، والأطفال في سن المدرسة والمراهقون كل عام أو عامين، والأطفال من عمر 3 أعوام وأصغر كل سنة أو سنتين.