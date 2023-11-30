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تتقاطع مع العمر.. 7 حالات يجب فيها فحص العينين توضحها "سعود الطبية"

للأطفال من 3 أعوام وأصغر وفي سن المدرسة والمراهقون كل عام أو عامين
مدينة الملك سعود الطبية
مدينة الملك سعود الطبية

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، 7 حالات يجب فيها فحص العينين؛ مشيرة إلى أن هذه الحالات تتقاطع مع عمر الفرد.

وأبانت "سعود الطبية"، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه ينبغي فحص العينين للأطفال من عمر 3 أعوام وأصغر، والأطفال في سن المدرسة والمراهقون كل عام أو عامين، والأطفال من عمر 3 أعوام وأصغر كل سنة أو سنتين.

وأضافت: يتم الفحص "خلال عمر 20 إلى 40 سنة كل 5- 10 سنوات، وبين عمري 40 و50 سنة كل عامين إلى 4 أعوام".

واختتمت: "بعد عمر 65 سنة مرة كل عام أو عامين، وبين عمر 55 و64 سنة بين عام و3 سنوات".

مدينة الملك سعود الطبية
فحص العيون

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