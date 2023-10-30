هنا "دليل معاملة كبار السن".. "شؤون الأسرة": 70% منهم يتناول 5 أدوية يوميًا

عرّف مجلس شؤون الأسرة بالدليل الإرشادي الشامل للتعامل مع كبار السن والعوامل المؤثرة على صحتهم، ومدى حاجتهم إلى الرعاية طويلة الأجل.
وأشار المجلس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن 70% من كبار السن يتناولون 5 أدوية يوميًا.
وأوضح أن رعاية كبار السن تعني توفير الاحتياجات الضرورية اللازمة لكبير السن من مسكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية.
وأبان أن من أبرز المشاكل الصحية لدى كبار السن "ضعف البصر، والأمراض المزمنة، وأمراض الجهاز العضلي والحركي، وسوء التغذية (الهزال أو السمنة)، ومشاكل الجهاز الهضمي".
يُذكر أنه يمكن مطالعة الدليل الإرشادي الشامل للتعامل مع كبار السن عبر الرابط