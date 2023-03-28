لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. 7 نصائح ضرورية لصيام آمن في رمضان

يتعرض جسم الصائم خلال شهر رمضان لتغيرات غذائية وسلوكية، قد تؤدي إلى عدة تغيرات فسيولوجية مثل التغيرات في ضغط الدم؛ وهو ما يجعل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يطرحون العديد من الأسئلة المهمة منها: هل الصيام يرفع الضغط؟ وهل يجوز لمريض الضغط الإفطار في رمضان؟ بالإضافة إلى طلب معرفة النصائح الغذائية التي يجب اتباعها، لضمان صيام شهر رمضان في أفضل الظروف.