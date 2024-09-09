"سعود الطبية": الشرق الأوسط ضمن أعلى معدلات انتشار مرض "الزهايمر" بحلول 2050

وأضافت: من الضروري إيجاد علاج أو إضافة إجراءات وقائية للحد من الخرف أو مرض الزهايمر. مشيرة إلى أن تأثير العبء الاقتصادي يكلف ما يقارب 17 تريليون دولار بحلول عام 2050، وأن الانتشار المتوقع للإصابة بالخرف في الشرق الأوسط من بين أعلى المعدلات.