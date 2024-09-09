"سعود الطبية": الشرق الأوسط ضمن أعلى معدلات انتشار مرض "الزهايمر" بحلول 2050

كشفت مدينة الملك سعود الطبية أن هناك 50 مليون شخص حاليًا حول العالم يعانون الخرف، وبحلول عام 2050 سيزداد العدد إلى 140 مليونًا.
وفي التفاصيل، نشرت المدينة الطبية عبر حسابها على "إكس" إحصائيات مرض الزهايمر عالميًّا بمناسبة اليوم العالمي للمرض، موضحة أن هناك توقعات بإصابة 10 ملايين مريض بالخرف في عام 2050 في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وأضافت: من الضروري إيجاد علاج أو إضافة إجراءات وقائية للحد من الخرف أو مرض الزهايمر. مشيرة إلى أن تأثير العبء الاقتصادي يكلف ما يقارب 17 تريليون دولار بحلول عام 2050، وأن الانتشار المتوقع للإصابة بالخرف في الشرق الأوسط من بين أعلى المعدلات.