"مشكلة نفسية".. باحث: هذه طريقة التخلص من عادة تناول الحلويات

ويقول: "من أجل التخلص من عادة سيئة، يستبدلها الناس بعادة غير ضارة، ولكنها تؤدي نفس الوظيفة. وهذا ينطبق على الحلويات أيضًا؛ فبعد تحديد سبب الرغبة الشديدة بتناول الحلويات، يجب إيجاد البديل المفيد الذي يسمح بترك هذه العادة من دون أي ضرر".