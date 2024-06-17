كيف تتعامل مع اللحوم قبل تخزينها؟.. 7 خطوات من "سعود الطبية" تكشف لك الطريقة

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن 7 خطوات للتعامل مع اللحوم بطريقة صحيحة قبل تخزينها.
وأوضحت المدينة، عبر إنفوجراف معلوماتي، أنه للتعامل مع اللحوم بطريقة صحيحة قبل تخزينها؛ يجب غسل اليدين قبل لمس اللحوم؛ وذلك لمنع انتشار البكتيريا؛ مشيرة إلى أنه يجب استخدام أماكن منفصلة لها بعيدًا عن مواد الطهي الأخرى، والاحتفاظ بالخضار والمكونات الأخرى بعيدًا عنها.
وأكدت "سعود الطبية"، على عدم ترك اللحوم خارج الثلاجة أو الفريزر أكثر من ساعتين تجنبًا لتكاثر الميكروبات بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
وأضافت: حال الرغبة في تجميدها يُنصح بتبريدها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل حفظها بالفريزر؛ وذلك للمحافظة على جودتها وطراوتها.
وأشارت إلى أنه "عند وضعها في الثلاجة، يجب أن تكون في أوانٍ مغلقة بإحكام أسفل الثلاجة لمنع تسرب السوائل منها على الأطعمة الأخرى وتلوثها"؛ منوهة بأن "من الأفضل تناولها خلال ساعتين من طهيها".
وأردفت: "من ثم يمكن تخزين المتبقي منها في الثلاجة لمدة لا تتجاوز 4 أيام بدرجة حرارة 4- 5 درجات مئوية".