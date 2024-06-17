كيف تتعامل مع اللحوم قبل تخزينها؟.. 7 خطوات من "سعود الطبية" تكشف لك الطريقة

وأوضحت المدينة، عبر إنفوجراف معلوماتي، أنه للتعامل مع اللحوم بطريقة صحيحة قبل تخزينها؛ يجب غسل اليدين قبل لمس اللحوم؛ وذلك لمنع انتشار البكتيريا؛ مشيرة إلى أنه يجب استخدام أماكن منفصلة لها بعيدًا عن مواد الطهي الأخرى، والاحتفاظ بالخضار والمكونات الأخرى بعيدًا عنها.