هل تبحث عن النشاط في العيد ولا تجده؟.. نصائح ثمينة تعيد لك ما تبحث عنه!

خلال أوقات العيد من الطبيعي أن يتجاهل الناس روتين اللياقة البدنية والإفراط في تناول الطعام؛ ما قد يكون له تأثير ضارّ على صحتهم، بينما يكون التجمع الأسري، والحفاظ على القيم والعادات وصلة الرحم خلال الأعياد؛ خيارًا وحيلة نفسيّة جيدة.
وعلى وجه الخصوص يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية؛ توخّي الحذر عندما يتعلّق الأمر بتناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية وانخفاض مستويات النشاط، ووفق صحيفة "اليوم السابع" القاهرية قدّم تقريرٌ لموقع "hindustantimes" أبرزَ النصائح؛ ومنها:
غالبية الأطعمة التي نتناولها خلال هذا الموسم غالبًا ما تكون مقلية ودهنية وعالية السعرات الحرارية، إنها فكرة جيدة أن تشمل المزيد من الفواكه والخضراوات، مثل السبانخ والطماطم والبطيخ؛ فهي منخفضة الدهون وغنية بالمواد المغذية والمعادن والألياف.
التمرينُ ضروريٌّ إذا كنتَ ترغب في الحفاظ على طاقتك وتطوير نظام مناعة أقوى. يمكن أن يؤثر تناول الطعام الثقيل في المهرجانات وتناول الطعام في وقت متأخر من الليل على جسمك. التمارين الرياضية تحافظ على لياقتك البدنية، وتعزّز الدورة الدموية، وتزيل السموم من الجسم.
غالبًا ما يفرط معظمُ الأفراد في تناول الطعام أثناء الاحتفالات، وقد يكون من الصعب أيضًا الامتناع تمامًا عن تناول الحلويات والأطعمة المالحة أثناء لقاءات الأصدقاء والعائلة؛ لذا تناول كميات أقل من الوجبات المقلية والحارة، وراقب مقدار ما تأكله.
نحن جميعًا نحبُّ تناولَ الحلويات، والمهرجانات ما هي إلا ذريعة للحصول على المزيد منها. حاول التحكم في حصصك ويمكنك القيام بذلك عن طريق تناول الفاكهة أو التمر أو الفواكه المجففة أو الأنجير لإرضاء ذوقك.
حاول تناولَ وجبة عشاء صغيرة أو وجبة خفيفة صحية في المنزل قبل الذهاب إلى حفلة أحد الأصدقاء أو غداء أحد الأقارب، وهذا يضمن عدم الإفراط في تناول الطعام؛ لأنك لن تشعر بالجوع.
شجّع عادات الأكل الصحية من خلال تنظيم طعام صحي، واطلب من الضيوف إحضارَ أطباق مغذية مثل السلطات واللحوم المشوية والفواكه الطازجة، وهذا يضمن توفر خيارات صحية وسط الأطعمة الغنية والممتعة المرتبطة عادة بالعيد.
مع فرحة العيد من السهل أن تنسى شربَ كمية كافية من الماء، فتأكّد من الحفاظ على رطوبة جسمك طوال اليوم من خلال الاحتفاظ بزجاجة ماء في متناول يدك، واختر الماء بدلًا من المشروبات السكرية للحفاظ على الصحة العامة.