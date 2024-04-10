هل تبحث عن النشاط في العيد ولا تجده؟.. نصائح ثمينة تعيد لك ما تبحث عنه!

خلال أوقات العيد من الطبيعي أن يتجاهل الناس روتين اللياقة البدنية والإفراط في تناول الطعام؛ ما قد يكون له تأثير ضارّ على صحتهم، بينما يكون التجمع الأسري، والحفاظ على القيم والعادات وصلة الرحم خلال الأعياد؛ خيارًا وحيلة نفسيّة جيدة.