"القحطاني": عصير التفاح وزيت الزيتون قد يخففان التهاب المرارة

أوضح أستاذ علم العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني، أن بعض الوصفات الطبيعية قد تُسهم - بإذن الله - في التخفيف من أعراض التهاب المرارة، مع التأكيد على أهمية عدم الاستغناء عن المتابعة الطبية المتخصصة.
وبيّن "القحطاني" أن شرب عصير التفاح الطازج لمدة خمسة أيام، مع إضافة عصير الكمثرى بين حين وآخر، قد يساعد في تحسين الحالة.
وأضاف أن تناول ثلاث ملاعق من زيت الزيتون ممزوجة بعصير الليمون قبل النوم ليلًا يمكن أن يكون ذا فائدة مساعدة، لكنه شدّد على أن هذه الخطوات لا تُعد بديلًا عن التشخيص والعلاج لدى الطبيب المختص.