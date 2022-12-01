لماذا لا ينخفض وزني وأنا في حمية؟.. "الخضيري": 3 أسباب أولها الكميات

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري: إن من أول الأسباب التي تؤدي إلى عدم انخفاض الوزن، رغم حمية عدم تناول الأغذية التي تُسبب السمنة؛ هي كميات الطعام التي يتم أكلها ولو كان الطعام صحيًّا.