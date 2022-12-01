لماذا لا ينخفض وزني وأنا في حمية؟.. "الخضيري": 3 أسباب أولها الكميات

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري: إن من أول الأسباب التي تؤدي إلى عدم انخفاض الوزن، رغم حمية عدم تناول الأغذية التي تُسبب السمنة؛ هي كميات الطعام التي يتم أكلها ولو كان الطعام صحيًّا.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على "تويتر"، في رده على سائل يقول: "لماذا لا ينخفض وزني رغم أنني لا أتناول الأغذية التي تسبب السمنة كالسكريات والمعجنات؟"؛ أن العوامل تنحصر في 3 أسباب.
وبيّن أن أول الأسباب هي "الكميات! أنت تتناول أكلًا صحيًّا؛ لكن كميته عالية؛ فيسبب سمنة"، وثانيها: "قـد يكـون فـي الطعام إضـافـات غـير صحيـة"، وثالثها: "لا يوجد لديك توازن، وهو أن تأخذ كميات معتدلة ومتوازنة: خضار وفاكهة، ومن كل شيء كمية قليلة".