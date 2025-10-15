كنز مضادات الأكسدة.. دراسة: التوابل الشائعة تقوي المناعة وتدعم وظائف الجسم الحيوية

أفادت دراسة حديثة أن التوابل الشائعة تُعد مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة، وهي مركبات ضرورية لدعم جهاز المناعة، والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وإبطاء شيخوخة الخلايا.
والدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أيداهو الأمريكية، شملت 212 مشاركا تناولوا 27 نوعا من التوابل والأعشاب.
وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة "Nutrients"، أن البالغين يحصلون على حوالي 680 ملغ من مادة البوليفينول شهريا من التوابل وحدها، ما يعادل نحو 12% من إجمالي مدخولهم الغذائي لهذه المركبات. وأظهرت نتائج الدراسة أن الفلفل الأسود والقرفة والقرنفل تُعد من أكثر التوابل غنى بالبوليفينولات، وفقا لقاعدة بيانات "Phenol-Explorer".
وأشار الباحثون إلى أن معظم الدراسات الغذائية لا تأخذ التوابل بعين الاعتبار كمصدر للمواد المفيدة، ما قد يؤدي إلى تقدير أقل من الكمية الفعلية لمضادات الأكسدة. وأكدت الدراسة أن إضافة التوابل إلى النظام الغذائي تُعد وسيلة بسيطة لتعزيز فائدة الطعام دون زيادة السعرات الحرارية، مشددة على ضرورة تضمين التوابل في الدراسات الاستقصائية الغذائية المستقبلية.
كما بينت نتائج الدراسة أن بعض التوابل مثل الكركم والقرفة والزنجبيل والفلفل تُعد مصادر مهمة للمواد المفيدة التي تدعم جهاز المناعة، وتحافظ على صحة القلب والشرايين، وتقاوم الشيخوخة.