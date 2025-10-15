كنز مضادات الأكسدة.. دراسة: التوابل الشائعة تقوي المناعة وتدعم وظائف الجسم الحيوية

وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة "Nutrients"، أن البالغين يحصلون على حوالي 680 ملغ من مادة البوليفينول شهريا من التوابل وحدها، ما يعادل نحو 12% من إجمالي مدخولهم الغذائي لهذه المركبات. وأظهرت نتائج الدراسة أن الفلفل الأسود والقرفة والقرنفل تُعد من أكثر التوابل غنى بالبوليفينولات، وفقا لقاعدة بيانات "Phenol-Explorer".