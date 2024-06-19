لماذا يشيخ الدماغ بشكل أسرع لدى من يعانون زيادة الوزن؟

ووفقًا لها، هناك ثلاثة أسباب:

1- انخفاض النشاط البدني، يؤدي بالنتيجة إلى انخفاض تأثير الاكسركينات، التي هي مجموعة من الجزيئات التي يتم إنتاجها في جدار الأوعية الدموية عن طريق الخلايا الظهارية، في الرئتين، في الكبد، وفي الأنسجة الدهنية وتسهم في التأثيرات الإيجابية للنشاط البدني.