بعد قصة عاملة توصيل أمريكية.. خبراء: "سيلان الأنف" قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة

وتابعت: "لم أكن أريد إجراء عملية جراحية"، مستدركة أنها لم تكن على استعدادٍ للعيش مع خطر التسرُّب غير المعالج، حيث تذكرت ما حدث مع عمتها، التي كانت في الخمسينيات من عمرها، وعثر عليها جثة هامدة في شقتها في يونيو 2023.