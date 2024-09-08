بعد قصة عاملة توصيل أمريكية.. خبراء: "سيلان الأنف" قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة

يؤكّد خبراء صحة أن سيلان الأنف المستمر قد يكون مؤشراً على حالة صحية تؤدي إلى الوفاة، إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب.
وروى تقرير بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قصة عاملة توصيل طعام تُدعى شيميكا رودريغيز؛ عانت من سيلان أنف مستمر لعدة أشهر، حيث ذهبت إلى عيادتيْن بالقرب من شقتها في حي بروكلين بمدينة نيويورك طلباً للمساعدة، لكن الأطباء أعطوها في البداية دواءً للحساسية وبعد ذلك مضادّات فيروسية، دون أن تستفيد.
وبعد 3 أشهر من العلاج غير المجدي مع تلك العقاقير، كان السيلان من فتحة أنفها اليسرى قد بدأ بالازدياد بشكلٍ شبه مستمر، ومع ذلك اعتقدت أن الأمر سيتحسّن مع الوقت بعد أن تتعافى من "العدوى الفيروسية".
لكن لاحقاً انتابتها مخاوف بشأن أن يكون الأمر أكثر خطورة، خاصة أن السيلان الذي لم يؤثر في فتحة أنفها اليمنى كان سائلاً شفافاً ولم يكن يشبه المخاط.
وأوضحت أنها كانت تشعر كأنها "تغرق" عندما تستلقي على ظهرها، موضحة أن السائل كان يدخل إلى حلقها، وأنها كانت بحاجة مستمرة إلى استخدام المناديل الورقية.
وبفضل بحثٍ أجراه زوجها عبر الإنترنت، توصل إلى أن السيلان المستمر من إحدى فتحتي الأنف قد يكون عرضاً لمرض يُدعى "تسرُّب السائل الدماغي النخاعي القحفي"، الذي من أعراضه تسرُّب سائل شفاف من الأنف أو الأذن، وفقاً لموقع "مايو كلينك" الطبي.
ووفقاً للموقع نفسه، فإنه يوجد نوعان مختلفان من تسرُّبات السائل الدماغي النخاعي، أولهما تسرُّبات السائل الدماغي النخاعي الفقري، والآخر تسرُّبات السائل الدماغي النخاعي القحفي، وهو الذي أُصيبت به "رودريغيز".
ويحدث تسرُّب السائل الدماغي النخاعي الفقري في أيّ مكانٍ من العمود الفقري، وأكثر أعراضه شيوعاً هو الصداع.
أما تسرُّب السائل الدماغي النخاعي القحفي فيحدث في الجمجمة، ويسبّب غالباً ظهور أعراضٍ مثل تسرُّب سائل شفاف من الأنف، أو الأذن، أو فقدان السمع أو الإحساس بطعمٍ معدني في الفم أو التهاب السحايا.
ولاحقاً راجعت المرأة الطبيب تشارلز تونغ؛ المتخصّص في علاج الأنف والجيوب الأنفية وإجراء عمليات قاعدة الجمجمة، والذي أكّد بعد إجراء الفحوصات المناسبة، إصابتها بـ"تسرُّب السائل الدماغي النخاعي القحفي".
وقالت "رودريغيز"؛ إن تونغ اتصل في اليوم التالي من ظهور نتائج الاختبارات، لإخبارها بأنها ستحتاج إلى عملية جراحية لإصلاح التسرُّب.
وتابعت: "لم أكن أريد إجراء عملية جراحية"، مستدركة أنها لم تكن على استعدادٍ للعيش مع خطر التسرُّب غير المعالج، حيث تذكرت ما حدث مع عمتها، التي كانت في الخمسينيات من عمرها، وعثر عليها جثة هامدة في شقتها في يونيو 2023.
واكتشفت الأسرة فيما بعد أن تلك العمة كان قد جرى تشخيص إصابتها بتسرُّب السائل النخاعي عام 2015، لكنها رفضت العلاج، وبالتالي يعتقدون أن ذلك المرض تسبَّب في وفاتها.
وأجرت "رودريغيز" عملية جراحية، تضمنت سد التسرُّب باستخدام أنسجة مأخوذة من تجويف أنفها، حيث أمضت نحو أسبوع في المستشفى وعدة أشهر للتعافي في المنزل.
وقالت إن التجربة علّمتها أن تكون يقظة بشأن صحتها، مضيفة: "إذا رأيت أي شيء غير طبيعي في جسدك، فاستشر طبيبك لتحصل على الفحوصات المناسبة".
ويقدّر "تونغ" أنه عالج ما بين 50 و100 مريض يعانون تسرُّب السائل النخاعي في السنوات الثماني التي مارس فيها المهنة.
وعلى عكس "رودريغيز"، قال إن المرضى يقللون أحياناً من أهمية التشخيص، ويتردّدون في إجراء الجراحة، معتبرين خطأ أنه "مجرد سيلان في الأنف".