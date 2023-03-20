تبدأ بتناول الطعام ببطء.. 12 نصيحة سهلة من أجل "صحة الأمعاء"

لن تعمل البكتيريا على تنظيف الأمعاء إلا في حالة صيام 12 ساعة بين المساء والصباح، على سبيل المثال، من الساعة 8 مساء إلى 8 صباحًا، كما يجب السماح أيضا بفترات من التوقف عن الطعام بين الوجبات.