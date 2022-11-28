إنه لَأمر رائع.. عقار فريد لمواجهة "أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال"

بدوره، قال المدير الوطني للسرطان في الهيئة البروفيسور بيتر جونسون: "نحن نعلم أن سرطان البروستات هو الشكل الأكثر شيوعًا للسرطان بين الرجال، ومن الأهمية بمكان أن نستمر في تشخيص المرضى في أقرب وقت ممكن وتوسيع ترسانتنا من العلاجات المتطورة من أجل زيادة فرص بقاء الناس على قيد الحياة".