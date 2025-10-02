مع بدء الدراسة.. تقرير طبي يحذر : انتبهو لمشاكل البصر لدى الأطفال

ووفقًا لتقرير على موقع " جونز هوبكنز ميديسن" الطبي للأبحاث، فإن "المشاكل البصرية غير المُشخصة تُعتبر من العوامل التي تعرقل تعلم الطفل ونموه الطبيعي، خاصةً في المراحل العمرية المبكرة التي يظل فيها الجهاز البصري في طور التطور". وحذّر التقرير من أن الإهمال قد يؤدي إلى تراجع التحصيل الدراسي وتأثيرات سلبية على الصحة النفسية.