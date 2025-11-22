مع قدوم الشتاء.. تقرير: اللقاحات قد تكون منقذة لحياة من هم فوق الستين

مع حلول فصل الشتاء وارتفاع حالات الإنفلونزا والتهابات الرئة، يواجه كبار السن مخاطر متزايدة بسبب ضعف المناعة، مما يجعل اللقاحات كلقاح الأنفلونزا ولقاح الألتهاب الرئوي ضرورية، بل قد تكون منقذة لحياة كبار السن ومن هم فوق الستين.
ووفقاً لتقرير على موقع " only my kealth " تؤكد الطبيبة الهندية الدكتورة بروندا إم إس، استشارية الطب الباطني، أن "لقاحات الإنفلونزا والالتهاب الرئوي مهمة جدًا لكبار السن لأن جهازهم المناعي يضعف مع التقدم في السن، مما يُصعّب على أجسامهم مكافحة العدوى". تُقلل هذه اللقاحات من الأمراض الشديدة، وحالات الاستشفاء، والمضاعفات، خاصةً لمرضى السكري، وأمراض القلب، أو أمراض الرئة.
في حين أن التطعيم ضروري على مدار العام، يُعد فصل الشتاء الوقت الأمثل لتزايد مخاطر العدوى. تنصح الدكتورة بروندا بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا، ويفضل قبل موسم الإنفلونزا، ولقاح الالتهاب الرئوي وفقًا لإرشادات الطبيب، للحفاظ على سلامة كبار السن خلال تقلبات الطقس. وتؤكد أنه يمكن إعطاء لقاحي الالتهاب الرئوي والإنفلونزا معًا، مما يُحسّن الراحة دون المساس بالسلامة، مع أن الاستشارة الطبية تظل بالغة الأهمية لمن يعانون من الحساسية أو غيرها من الحالات.
ينبغي أخذ لقاحات الإنفلونزا سنويًا نظرًا لتغير سلالات الفيروس، بينما تُعطى لقاحات الالتهاب الرئوي بوتيرة أقل بناءً على الحالة الصحية للفرد. عادةً ما تكون الآثار الجانبية خفيفة، مثل ألم طفيف في موضع الحقن أو حمى خفيفة، ونادرًا ما تحدث ردود فعل خطيرة. تقول الدكتورة بروندا: "الفوائد أكبر بكثير من المخاطر". بعد التطعيم، يجب على كبار السن الحفاظ على النظافة الشخصية، والتدفئة، وتناول طعام صحي، وممارسة الرياضة باعتدال، ومراقبة صحتهم عن كثب.