مع قدوم الشتاء.. تقرير: اللقاحات قد تكون منقذة لحياة من هم فوق الستين

في حين أن التطعيم ضروري على مدار العام، يُعد فصل الشتاء الوقت الأمثل لتزايد مخاطر العدوى. تنصح الدكتورة بروندا بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا، ويفضل قبل موسم الإنفلونزا، ولقاح الالتهاب الرئوي وفقًا لإرشادات الطبيب، للحفاظ على سلامة كبار السن خلال تقلبات الطقس. وتؤكد أنه يمكن إعطاء لقاحي الالتهاب الرئوي والإنفلونزا معًا، مما يُحسّن الراحة دون المساس بالسلامة، مع أن الاستشارة الطبية تظل بالغة الأهمية لمن يعانون من الحساسية أو غيرها من الحالات.