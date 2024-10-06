اللقاح أهمها.. 7 خطوات للوقاية من عدوى الإنفلونزا الموسمية بروشتة "صحة الشرقية"

نصحت "صحة الشرقية" باتباع عددٍ من الخطوات للوقاية من الإصابة بعدوى الإنفلونزا الموسمية، التي جاء في مقدمتها أخذ اللقاح بشكلٍ سنوي.
وأوضحت "الصحة"، أن غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، والحرص على تنظيف الأسطح بشكلٍ منتظمٍ، وتجنُّب لمس العين أو الفم مباشرةً بعد لمس الأسطح، خطوات مهمة.
وأضافت في إنفوجراف لها، أنه يجب تجنُّب الاتصال المباشر مع الشخص المصاب أو مشاركته أدواته، واستخدام المناديل عند العطس والسعال والتخلص منها فوراً.
وحثّت على تجنُّب الأماكن المزدحمة لتفادي الإصابة بعدوى الإنفلونزا الموسمية.