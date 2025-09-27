إشارات إنذار مبكر.. 6 علامات خطيرة لا يجب تجاهلها في الجسم

يرسل الجسم إشارات تحذيرية عند وجود خلل صحي، ورغم أن معظم الأعراض قد تكون مؤقتة وغير خطيرة، فإن بعضها يستدعي اهتماماً طبياً عاجلاً.
ووفقاً لتقرير على موقع هيلث لاين، هناك 6 علامات لا ينبغي تجاهلها، وما قد تعنيه، وهي:
الصداع المستمر والشديد: إذا واجهت "أسوأ صداع في حياتك" أو ظهر فجأة دون سبب معروف، فقد يشير إلى نزيف دماغي أو سكتة دماغية، خاصة إذا صاحبه غثيان وقيء وتغيرات في الرؤية.
الكدمات السهلة وغير المبررة: اضطرابات الدم أو بعض الحالات الطبية المزمنة قد تؤدي إلى سهولة التكدم، خاصة في مناطق غير اعتيادية كالظهر والبطن، مما يستدعي إجراء فحص دم شامل.
فقدان الوزن دون مبرر: ينصح الأطباء بمراجعة أي فقدان لأكثر من 5% من وزن الجسم دون محاولة. وتشير الجمعية الأمريكية للسرطان إلى أن فقدان 10 أرطال أو أكثر قد يكون أول علامة على الإصابة بالسرطان.
التعب المزمن: متلازمة التعب المزمن تتميز بإرهاق شديد لا يزول بالراحة ولا يمكن تفسيره بحالة طبية أساسية، ويستمر لأكثر من 6 أشهر.
ضيق التنفس: ضيق التنفس غير المبرر، خاصة إذا ظهر فجأة وكان شديداً، يستدعي رعاية طبية طارئة، فقد يشير إلى مشاكل قلبية أو رئوية خطيرة.
تغيرات عادات الأمعاء: تغيّر في لون أو قوام أو تكرار البراز قد يشير إلى سرطان القولون أو أمراض الأمعاء الالتهابية.
وينصح الخبراء: "في حالة الشك، لا تنتظر. اطلب العناية الطبية، فقد ينقذ ذلك حياتك".