"طريق اللا رجعة" والوقت المناسب.. علامات كلاسيكية للخرف وأخرى سلوكية!

ووفقًا لها، هناك مجموعة كلاسيكية من العلامات: تدهور الذاكرة، والتخلي عن الاهتمامات السابقة، وصعوبة التخطيط وتنفيذ الأنشطة الروتينية، والسذاجة المفرطة، أو على العكس من ذلك، الشك في كل شيء، كما يعاني المريض المسنّ من صعوبة في تمييز الألوان، ولا يركز على الزمان والمكان، وينسى باستمرار المكان الذي وضع فيه الشيء الذي يبحث عنه، أي عمومًا ليس من الصعب ملاحظة مثل هذه الأعراض.