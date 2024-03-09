القهوة في رمضان.. بين صداع الأيام الأولى للصيام ومشاكل الإفراط فيها بالسحور

وأوضح الذيابي: "إنّ شرب القهوة مباشرة على الإفطار ليست فكرة جيدة، فقد تسبب "حموضةً وحرقان" لدى البعض، والأفضل الحد منها لدى المصابين بارتجاع المريء إذا كانت سببًا في ظهور الأعراض، وقد تُسبب عسر الهضم، والإصابة بالإسهال، وفي حالات القولون العصبي تعد القهوة بصفة عامة آمنة ولا تهيج القولون إلا إذا أُضيفت إليها إضافات، مثل: الحليب البقري، أو حليب الصويا، أو المحليات الصناعية.