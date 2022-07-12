هل تنام 8 ساعات وتصحو متعبًا؟ 6 أسباب لهذه الحالة منها الوراثي!

وحسب ما ذكرته مجلة "بريفنشن" الأمريكية؛ فإن هناك عددًا كبيرًا من الأسباب خلف الاستيقاظ متعبًا رغم حصولك على قسط كافٍ من النوم، وفصّلتها على النحو التالي: